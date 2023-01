Política Operação contra participantes e financiadores de atos extremistas é realizada em cinco Estados e no Distrito Federal

20 de janeiro de 2023

Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (20), a Operação Lesa Pátria para prender pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos extremistas ocorridos em Brasília no dia 8 deste mês.

Os policiais federais cumpriram oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. As ordens judiciais foram expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Pelo menos quatro pessoas foram presas. Entre elas, está Ramiro Alves da Rocha Cruz Junior, de 49 anos, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. Nas redes sociais, ele se apresenta como “patriota a serviço do transporte” e aparecia incitando os atos radicais e pedindo dinheiro para a realização dos mesmos.

Após o desmonte do acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Quartel-General do Exército em Brasília, Ramiro visitou manifestantes que estavam detidos no ginásio da PF e postou fotos na internet.

Os alvos Operação Lesa Pátria são investigados pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado; associação criminosa; incitação ao crime; destruição; e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Os manifestantes radicais invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto.

Os mandados de prisão foram cumpridos no Distrito Federal (dois), em São Paulo (três), no Rio de Janeiro (um), Minas Gerais (um) e Mato Grosso do Sul (um).

A PF pede que, caso alguém tenha informações sobre pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques do último dia 8, encaminhe a identificação dos suspeitos para o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br.

