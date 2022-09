Rio Grande do Sul Operação da Brigada Militar resulta em apreensões em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Além de drogas, foram apreendidos celulares, comunicadores, drones, chips de celular, entre outros materiais. Foto: Comunicação Social 4º BPChq/Divulgação Além de drogas, foram apreendidos celulares, comunicadores, drones, chips de celular, entre outros materiais. (Foto: Comunicação Social 4º BPChq/Divulgação) Foto: Comunicação Social 4º BPChq/Divulgação

A Brigada Militar realizou, no final da tarde da última segunda-feira (5), uma operação em Caxias do Sul. A intervenção foi realizada por meio do 4º Batalhão de Polícia de Choque (BPChoq), em verificação a uma denúncia de possível arremesso na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs). A ação resultou em uma prisão e apreensões de mais de 19 quilos de drogas, veículos e diversos aparelhos eletrônicos.

Por volta das 18h, equipes do 4º BPChq abordaram um indivíduo próximo a uma lanchonete na localidade do Apanhador. Ele informou que havia levado dois indivíduos para que efetuassem arremessos de materiais para o pátio da Pecs. Em buscas na área de mata, que foi indicada pelo indivíduo abordado, dois homens visualizaram a abordagem policial. Um deles fugiu correndo, e o outro efetuou disparos de arma contra os policiais, que revidaram e o atingiram. O indivíduo, que tinha 19 anos e era natural de Caxias do Sul, morreu no local.

Mais apreensões

A confirmação de algumas informações levou os policiais a outras apreensões no bairro Nossa Senhora do Rosário, onde estavam guardados, entre outros materiais, 15 quilos (tijolos) de maconha, dois quilos de maconha fracionada, aproximadamente 875 gramas de maconha tipo skunk, 99 porções de haxixe, 859 gramas de cocaína, um revólver, um veículo Toyota Corolla, uma motocicleta BMW F800, 20 celulares, 56 chips de celular, dois drones e três balanças de precisão.

As buscas pelo indivíduo que havia fugido seguiram durante a noite e a madrugada. Por volta das 4h30 da manhã, foram abordadas duas mulheres, que informaram que iriam fazer o resgate do foragido. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil (DPPA) de Caxias para esclarecimentos. A operação seguiu até a manhã desta terça (6). Na região, permanecem ações de patrulhamento e inteligência.

