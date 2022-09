Porto Alegre Porto Alegre: Rua Mostardeiro estará liberada para o trânsito durante feriado de 7 de setembro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Não haverá desabastecimento em função da manutenção. A obra será retomada na quinta-feira (8) às 9h30. Foto: Luticiano Brum /PMPA Não haverá desabastecimento em função da manutenção. A obra será retomada na quinta-feira (8) às 9h30. (Foto: Luticiano Brum /PMPA) Foto: Luticiano Brum /PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O serviço de remoção de árvores que estão sobre o Reservatório Mostardeiro, localizado sob as quadras do Parque Tenístico José Montaury, será suspenso nesta quarta-feira (7) por conta do feriado de 7 de setembro. A rua Mostardeiro, no bairro Moinhos de Vento, portanto, ficará liberada para o trânsito. Não haverá desabastecimento em função da manutenção. A obra será retomada na quinta-feira, 8, às 9h30.

A remoção das árvores que encontram-se sobre o reservatório do Dmae é necessária para a preservação do talude de contenção e para possibilitar o conserto da estrutura. Até agora, duas árvores de médio porte foram removidas.

Retirada de árvores

As equipes estão realizando a retirada dos troncos das árvores de grande porte das espécies falsa-seringueira e paineira. Inicialmente, o estudo prévio apontou a necessidade de remoção de três árvores, mas as equipes contratadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) identificaram um quarto vegetal com risco de queda, que também foi removido.

As supressões foram autorizadas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul (Fepam) e é de conhecimento da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). A remoção das

Trânsito

A rua Mostardeiro será novamente bloqueada a partir das 9h30 de quinta-feira, 8. A EPTC monitora o desvio entre as ruas Miguel Tostes e Mariante, ajustando os tempos semafóricos conforme o movimento do tráfego. Os motoristas devem seguir pela rua Miguel Tostes, rua Castro Alves e rua Mariante. Será permitido o acesso local aos edifícios localizados na quadra bloqueada.

A EPTC orienta os motoristas a evitarem a saída do Centro pela parte alta (avenida Independência) neste período, optando pelas saídas pela parte baixa: avenidas Farrapos, Voluntários da Pátria, João Pessoa ou Túnel da Conceição e avenida Osvaldo Aranha. As alterações na região e as orientações são atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

Manutenção do reservatório

Após a supressão dos vegetais, o Dmae inicia a escavação de cinco metros no leito da rua Mostardeiro para acesso à tubulação de saída do reservatório. A manutenção, com limpeza no fundo e paredes da estrutura, começou no início de julho, após ações operacionais para localizar a origem de uma fuga d’água na rua Mostardeiro. Durante a manutenção, foi possível detectar a existência de vazamento na tubulação de saída da água, no chamado cone do reservatório.

O reservatório Mostardeiro abastece os bairros Auxiliadora, Azenha (parte), Bela Vista (parte), Bom Fim, Centro Histórico (parte), Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta (parte), Independência, Moinhos de Vento (parte), Petrópolis (parte), Rio Branco (parte), Santana (parte), Santa Cecília e São João (parte).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre