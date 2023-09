Porto Alegre Operação de limpeza recolhe 120 toneladas de resíduos em Porto Alegre após as enchentes

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

O serviço teve início às 8h30, no trecho 3 da Orla do Guaíba. Foto: Fabíola Casarotto de Souza/DMLU/PMPA O serviço teve início às 8h30, no trecho 3 da Orla do Guaíba. (Foto: Fabíola Casarotto de Souza/DMLU/PMPA) Foto: Fabíola Casarotto de Souza/DMLU/PMPA

Operação especial de limpeza realizada pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) nesta quinta-feira (28), já retirou 120 toneladas de resíduos em Porto Alegre. A atividade está sendo realizada após as chuvas que atingiram a capital gaúcha e deverá se estender pelos próximos dias, conforme as águas forem baixando.

O serviço teve início às 8h30, no trecho 3 da Orla do Guaíba, ao longo da avenida Padre Cacique, bem como na avenida Guaíba no bairro Ipanema e Vila dos Sargentos no bairro Serraria.

No turno da tarde, conforme as águas começaram a baixar, também foi iniciada a limpeza do calçadão da praia do Lami. Ao menos 130 garis das seções Centro, Sul e Extremo-Sul do DMLU executaram os serviços de raspação do lodo, varrição de resíduos e remoção de materiais acumulados nos locais citados.

A ação contou, ainda, com o auxílio de 13 caminhões e três retroescavadeiras. Os materiais recolhidos serão encaminhados para o aterro sanitário localizado em Minas do Leão, distante cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre.

De acordo com o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, a mobilização irá continuar pelos próximos dias em outras áreas afetadas pelos alagamentos.

“Identificamos e mapeamos os pontos que nossas equipes já conseguem acessar, então aumentamos o efetivo nesses locais para agilizar a limpeza da cidade. Além disso, as equipes do DMLU também seguem trabalhando junto aos demais órgãos para ajudar a minimizar problemas e prestar todo apoio necessário à população”, ressalta.

“Estamos unindo esforços em todas as áreas há muitos dias e, agora, quando a gente espera que as águas recuem, vamos continuar trabalhando pra diminuir os impactos para a cidade e para as pessoas, especialmente para as que mais precisam”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

