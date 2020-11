Polícia Operação deflagrada nesta segunda-feira transfere detentos para presídios federais fora do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Participam da Império da Lei II 15 instituições estaduais e federais Foto: SSP/Twitter Participam da Império da Lei II 15 instituições estaduais e federais. (Foto: SSP/Twitter) Foto: SSP/Twitter

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Rio Grande do Sul Sob coordenação do RS Seguro deflagraram nesta segunda-feira (09) a Operação Império da Lei II, que transferiu 9 líderes de organizações criminosas a penitenciárias federais fora do Estado.

Participam da Império da Lei II 15 instituições estaduais e federais. A coordenação é do Programa RS Seguro, com participação das Secretarias da Segurança Pública e da Administração Penitenciária.

Os escolhidos começaram a ser retirados de casas prisionais – como o Presídio Central – e de celas da Pasc (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas) às 22h de domingo (08).

Os presos transferidos nesta segunda-feira embarcaram em uma aeronave da Polícia Federal. O destino de cada um ainda não foi informado pela SSP.

