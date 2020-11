Bem-Estar Organização Mundial da Saúde diz que mutação do coronavírus em visons é “preocupante”, mas pede mais estudos

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Há um temor de que mutações possam afetar a eficácia de vacinas e tratamentos já em estudo para combater a Covid-19

Relatórios sobre uma mutação do novo coronavírus Sars-Cov-2 encontrada em visons na Dinamarca são “preocupantes”, segundo análise da OMS (Organização Mundial de Saúde). A entidade, porém, ressalta que mais estudos são necessários para determinar se a nova cepa encontrada é mais perigosa que as anteriores de alguma forma.

“É normal que os vírus sofram mutações ou mudem com o tempo. Mas ,cada vez que um vírus passa de humanos para animais e de volta para humanos, ele pode mudar mais. É por isso que esses relatórios são preocupantes”, escreveu a OMS pelo Twitter oficial na sexta-feira (06).

Há um temor de que mutações possam afetar a eficácia de vacinas e tratamentos já em estudo para combater a Covid-19. Segundo a OMS, no entanto, cientistas ainda não notaram mudanças na cepa relacionada ao vison que afetam a forma como o vírus é transmitido, a gravidade da doença ou o risco de reinfecção nas pessoas.

“As descobertas preliminares da Dinamarca são globalmente relevantes e a OMS reconhece a importância de compartilhar informações epidemiológicas, virológicas e da sequência completa do genoma com outros países e equipes de pesquisa, inclusive por meio de plataformas de código aberto”, disse a entidade em um comunicado na sexta-feira.

Pelo menos 214 casos de Covid-19 foram associados a visons criados na Dinamarca desde junho, segundo as autoridades locais. Na última semana, o governo do país anunciou a intenção de abater todos os animais em fazendas do país – cerca de 17 milhões de visons, criados especialmente para a extração de sua pele.

A OMS observou que os visons foram infectados após a exposição humana. Os animais podem atuar como um reservatório, “passando o vírus entre eles e representam um risco de propagação do vírus”.

“A OMS aconselha todos os países a melhorar a vigilância para Covid-19 na relação animal-humano, onde reservatórios animais suscetíveis são identificados, incluindo fazendas de visons”, acrescentou.

