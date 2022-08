Rio Grande do Sul Operação do Batalhão Ambiental da Brigada Militar combate o desmatamento no interior do RS

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Policiais flagraram a destruição de vegetação nativa Foto: BM/Divulgação Policiais flagraram a destruição de vegetação nativa. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

O 3° Batalhão Ambiental da BM (Brigada Militar) realizou, na -feira (22), a Operação Força Verde – Combate ao Desmatamento em diversos municípios gaúchos.

Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (23), em Mato Castelhano os policiais militares constataram a destruição de floresta ombrófila mista, pertencente ao bioma Mata Atlântica, atingindo uma área de quase 2 hectares, sendo 30% desse total em APP (Área de Preservação Permanente). O responsável pelo desmatamento foi identificado e responderá por crime ambiental.

Na zona rural de Engenho Velho, a BM flagrou a supressão de vegetação nativa, pertencente ao bioma da Mata Atlântica, em duas áreas distintas. Na primeira, os policiais militares constataram a destruição de 629 m². O responsável pela área assumiu destruído a vegetação, alegando que “precisava delimitar um melhor acesso para o maquinário agrícola”. Diante do fato, foi confeccionado um Boletim de Ocorrência Policial.

Na área, foi constatada a supressão de vegetação em um espaço de 7.296 m². O responsável não foi localizado, sendo confeccionado um Auto de Constatação de Degradação Ambiental.

Em Três Arroios, os policiais militares identificaram, em uma propriedade, a supressão de vegetação nativa, pertence ao bioma Mata Atlântica, em duas áreas distintas, totalizando 3,61 hectares. O proprietário informou que não possuía licença ou autorização do órgão ambiental competente para realizar tal atividade. Diante do crime ambiental, os PMs lavraram um Boletim de Ocorrência Policial.

Em Caxias do Sul, após receber uma denúncia referente à destruição de vegetação, a BM constatou a intervenção em APP, onde há um córrego, com a supressão de vegetação nativa em 0,45 hectare. Também foi identificada a movimentação de solo com a utilização de máquina de esteira hidráulica. O responsável pela área não possuía autorização emitida pelo órgão ambiental competente.

Os PMs observaram ainda a existência de raiz com tronco de um exemplar de pinheiro brasileiro. A árvore estava em meio a resíduos de caliça, rochas e terra. Outros dois exemplares de pinheiro também foram encontrados danificados. Diante dos crimes ambientais, foi realizado o levantamento fotográfico e confeccionado um Boletim de Ocorrência Policial.

