Grupo de empresários que estaria defendendo golpe de Estado é alvo de operação da Polícia Federal

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no RS, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e no Ceará Foto: PF/Divulgação Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no RS, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e no Ceará.. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), uma operação contra um grupo de empresários que estaria defendendo um golpe de Estado no Brasil caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença as eleições de outubro.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e no Ceará. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou o cumprimento dos mandados.

Ele também determinou o bloqueio das contas bancárias dos empresários, o bloqueio das contas dos investigados nas redes sociais, a tomada de depoimentos e a quebra de sigilo bancário.

Entre os alvos da operação, estão: Afrânio Barreira Filho, Ivan Wrobel, José Isaac Peres, José Koury, Luciano Hang, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raymundo e Meyer Joseph Nigri

A denúncia surgiu a partir de uma reportagem do portal Metrópoles, que obteve supostas mensagens trocadas entre os empresários em um grupo privado no WhatsApp. Advogados e entidades apresentaram ao STF um pedido para que os empresários fossem investigados no inquérito que apura a atuação de milícias digitais.

