Rio Grande do Sul Operação em desmanches de Gravataí apreende 20 toneladas de sucata e encontra carcaças de veículos furtados

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Ofensiva teve em Gravataí a sua centésima edição em seis anos. (Foto: Anelize Sampaio/SSP)

Nesta terça-feira (13), a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul deflagrou em Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre) a centésima operação de combate a crimes e irregularidades em desmanches.

Foram fiscalizados quatro estabelecimentos, com apreensões que totalizaram 20 toneladas de sucatas, além da localização das partes de dois veículos em situação de furto ou roubo.

Os agentes encontraram em uma empresa a carcaça de um Renault Megane 2007 furtado em Guaíba (Região Carbonífera) no ano passado e parte dos vidros de uma Pajero furtada no Centro Histórico de Porto Alegre em agosto.

Investigação preliminar indica que o responsável pelo local é proprietário de um Centro de Desmanche de Veículos (CDV) autorizado.

Todos os quatro estabelecimentos acabaram interditados, sendo três por risco de crime ambiental e por não estarem em conformidade com a legislação desse tipo de empreendimento. Além disso, uma pessoa foi presa por furto de energia.

Saldo em seis anos

Criada em 2016, a operação “Desmanche” tem ajudado a coibir a venda de peças sem indicação de origem e a prática de furtos, roubos e receptação. Já foram visitados 57 municípios ao longo desse período, com 79 prisões, 149 interdições de 149 estabelecimentos e a apreensão de 7,5 mil toneladas de sucata.

As peças recolhidas são enviadas à empresa Gerdau, que colabora por meio de parceria na transformação dos itens em material de trabalho, por meio da reciclagem.

A Força-Tarefa dos Desmanches é um trabalho coordenado pela SSP, em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Brigada Militar (BM), Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Corpo de Bombeiros Militar.

Municípios já visitados

– Região Metropolitana: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Viamão.

– Litoral Norte: Capão da Canoa, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Xangri-lá.

– Outras cidades: Aceguá, Almirante Tamandaré do Sul, Arroio dos Ratos, Camaquã, Candelária, Canela, Capão do Leão, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Dom Pedrito, Curumim, Eldorado do Sul, Erechim, Estância Velha, Estrela, Guaíba, Ijuí, Montenegro, Nova Bassano, Nova Prata, Parobé, Passa Sete, Passo do Sobrado, Passo Fundo, Pantano Grande, Pelotas, Portão, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Maria, Santana do Livramento, São Jerônimo, Sapiranga, São Sebastião do Caí, São Sepé, Sarandi, Soledade, Tapejara, Taquari, Vera Cruz.

(Marcello Campos)

