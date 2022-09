Mundo Estados Unidos consideram sanções à China para impedir invasão a Taiwan

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Foto: Reprodução

Os Estados Unidos estão considerando opções para um pacote de sanções contra a China para impedi-la de invadir Taiwan, com a União Europeia (UE) sob pressão diplomática de Taipé para fazer o mesmo, segundo fontes familiarizadas com as discussões.

As fontes disseram que as deliberações em Washington e o lobby separado de Taipé contra os enviados da UE estavam ambos em um estágio inicial – uma resposta aos temores de uma invasão chinesa que cresceram à medida que as tensões militares aumentam no Estreito de Taiwan.

Em ambos os casos, a ideia é aplicar sanções além das medidas já tomadas no Ocidente para restringir algum comércio e investimento com a China em tecnologias sensíveis como chips de computador e equipamentos de telecomunicações.

As fontes não forneceram detalhes sobre o que está sendo considerado, mas a noção de sanções à segunda maior economia do mundo e um dos maiores elos da cadeia de suprimentos global levanta questões de viabilidade.

A China reivindica Taiwan como seu próprio território e no mês passado disparou mísseis sobre a ilha e navegou embarcações de guerra em sua fronteira marítima não oficial depois que a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, visitou Taipé – no que Pequim viu como uma provocação.

O presidente chinês Xi Jinping prometeu reunificar Taiwan democraticamente governada com o continente e não descartou o uso da força. Ele deve garantir um terceiro mandato de liderança de cinco anos em um congresso do Partido Comunista no próximo mês.

Em Washington, autoridades estão considerando opções para um possível pacote de sanções contra a China para impedir Xi de tentar invadir Taiwan, disse uma autoridade dos EUA e uma autoridade de um país em estreita coordenação com Washington.

As negociações dos EUA sobre sanções começaram depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, mas ganharam nova urgência após a reação chinesa à visita de Pelosi, disseram as duas fontes.

Os Estados Unidos, apoiados por aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), adotaram uma abordagem semelhante à Rússia em janeiro com uma ameaça de sanções não especificadas, mas isso não conseguiu dissuadir o presidente russo Vladimir Putin de lançar sua invasão da Ucrânia.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que discutiu os recentes jogos de guerra da China e os “grandes desafios” que a China representa para Taiwan e a região com os Estados Unidos, Europa e outros parceiros com ideias semelhantes, mas não pode divulgar detalhes.

