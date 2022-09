Brasil Preço das passagens aéreas cai 12% em agosto no Brasil

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

O valor das passagens de avião foi o terceiro subitem com maior queda dentre os mais de 300 analisados no IPCA. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O valor das passagens de avião foi o terceiro subitem com maior queda dentre os mais de 300 analisados no IPCA. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O preço das passagens aéreas no Brasil caiu 12% em agosto em relação ao mês anterior, segundo divulgado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice inflacionário medido pelo IBGE. O valor das passagens de avião foi o terceiro subitem com maior queda dentre os mais de 300 analisados no IPCA.

Além das passagens, outros produtos registraram queda no período, como frutas, verduras e combustíveis. O preço do morango, por exemplo, caiu 23,2%; o do pepino, 12%; e o da gasolina, 11,6%.

Com a variação de agosto, a passagem aérea passa a acumular uma baixa de 1,5% desde o início do ano. No ano passado, contudo, o valor das passagens aéreas teve aumento de quase 60%.

Mais barato

O preço das passagens caiu em todas as capitais pesquisadas pelo IBGE, com exceção de Rio Branco, no Acre, onde os preços ficaram estáveis. A capital em que os preços mais recuaram foi Belém, no Pará, com queda de quase 20%. Salvador registrou queda de 17,8%, e Belo Horizonte 17%.

Demanda

Os motivos são o aumento da demanda, a alta do dólar e a disparada no preço do combustível – segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o querosene de aviação subiu quase 60% entre janeiro e maio deste ano. Em julho, a Petrobras anunciou uma redução de 2,6% no preço do querosene de aviação.

A tendência é que os preços das passagens não sofram grandes reajustes – nem para cima, nem para baixo – até outubro. É que a economia mundial deve crescer menos e a pressão no preço do combustível deve diminuir. Mas no fim do ano, as passagens podem decolar.

