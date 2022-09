Rio Grande do Sul Operação em estabelecimentos de cidade gaúcha apreende mais de 4 toneladas de alimentos impróprios ao consumo humano

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Força-tarefa liderada pelo MP-RS percorreu estabelecimentos na cidade de Ibirubá. (Foto: Divulgação/MP-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante fiscalização a quatro estabelecimentos na cidade gaúcha de Ibirubá (Região Noroeste), a força-tarefa do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) apreendeu nesta quarta-feira (14) cerca de 4,5 toneladas de alimentos impróprios ao consumo humano. Também foram interditados um depósito e duas padarias.

As principais irregularidades encontradas nos locais foram itens sem indicação de procedência, produtos perecíveis armazenados sob temperatura inadequada, vencidos ou sem informação sobre o prazo de validade. Também foi flagrada a venda de medicamentos sem autorização.

Um dos locais fechados pelas autoridades apresentava péssimas condições de higiene. A lista de problemas incluía presença de larvas e baratas caminhando por entre os alimentos.

Força-tarefa

A operação havia sido solicitada pela promotora de Justiça do município de Espumoso, Suzane Hellefeldt. Participaram da ofensiva o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP-RS, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, e outros servidores da unidade.

Também compareceram representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Ibirubá, Secretaria Estadual da Saúde (SES), Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul