Rio Grande do Sul Operação conjunta encontra mais de 1 tonelada de agrotóxicos irregulares em propriedade rural no Noroeste gaúcho

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Avaliados em cerca de R$ 100 mil, defensivos estavam enterrados e sem nota fiscal. (Foto: Divulgação/Seapi)

Fiscais agropecuários do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDV/Seapi) participaram de operação conjunta que levou à apreensão, nessa sexta-feira (18), de mais de 1 tonelada de agrotóxicos em propriedade rural no município de Augusto Pestana (Noroeste gaúcho). O valor total é estimado em cerca de R$ 100 mil.

Os defensivos, de tipos e marcas variados, haviam sido escondidos em um tanque de combustível desativado e enterrado no local. Além disso, sua localização era escondida por uma pesada tampa de ferro coberta por monte de entulho. Nenhum dos produtos químicos possuía nota fiscal, nem qualquer registro de compra.

A operação contou com o apoio da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil. Esta última esteve presente por meio de integrantes do 8º Departamento de Polícia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab).

A ação é resultado de uma investigação conduzida pelos órgãos de segurança pública do Rio Grande do Sul. Já a Seapi colaborou com suporte técnico para que fossem localizados e identificados de forma correta os itens recolhidos.

De acordo com o chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários do DDA/Seapi, Rafael Friedrich de Lima, os fiscais foram decisivos tanto na detecção da estrutura usada para esconder os produtos quanto na identificação dos defensivos, o que permitiu o avanço das apuração:

“Essa ação demonstra a importância da integração entre os órgãos públicos no combate ao uso e à comercialização ilegal de agrotóxicos”, ressaltou Lima. Não foram divulgados detalhes sobre quais produtos ou marcas foram apreendidos pela ofensiva – a Seapi se limitou a mencionar que havia itens líquidos (946 litros) sólidos (3,5 quilos).

Penalidades

Os responsáveis pela propriedade serão autuados por armazenamento irregular de agrotóxicos. Trata-se de uma infração que pode gerar multa de até R$ 18 mil. Outras penalidades poderão ser aplicadas, devido ao uso de defensivos sem prescrição técnica e à aplicação do produto em desacordo com as orientações de suas respecitvas bulas.

A Seapi reforça que a aquisição de agrotóxicos deve ser feita exclusivamente em estabelecimentos registrados e com receita agronômica emitida por profissional legalmente habilitado. Além disso, embalagens vazias e sobras de produtos desse tipo devem receber destinação ambientalmente adequada, por meio de postos e centrais de recebimento autorizados.

(Marcello Campos)

