Notícias Eduardo Bolsonaro comenta decisão de revogar visto de Alexandre de Moraes: “tem muito mais por vir”

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Bolsonaro agradeceu Rubio e o presidente dos EUA Donald Trump pela medida. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comentou na rede social X a decisão do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, de revogar o visto do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O parlamentar disse, ainda, que “tem muito mais por vir”.

Eduardo Bolsonaro agradeceu Rubio e o presidente norte-americano Donald Trump e afirmou que “não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos Estados Unidos também – ou quem sabe até perderão seus vistos”.

Operação contra Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal nessa sexta-feira (18). O alvo foi sua residência em Brasília, no bairro Jardim Botânico, além de outros endereços, como a sede do PL em Brasília.

Entre as medidas adotadas contra Bolsonaro estão: Uso de tornozeleira eletrônica; Proibição de usar redes sociais;

Proibição de se comunicar com os filhos, Eduardo Bolsonaro; Permanência em casa entre 19h e 7h, além de finais de semana; Proibição de se comunicar com embaixadores, diplomatas estrangeiros, além de se aproximar de embaixadas; Proibição de comunicação com réus e outros investigados pelo Supremo.

Trump critica Brics sem mencionar ex-presidente

O presidente americano Donald Trump criticou o Brics nessa sexta durante cerimônia na Casa Branca para assinar uma lei que regula criptomoedas e outros ativos digitais, no mesmo dia em que Jair Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal. Na cerimônia de assinatura da Lei GENIUS, que codifica o uso das stablecoins, criptomoedas vinculadas a ativos seguros, como o dólar, Trump falou sobre o fortalecimento da moeda americana e ironizou o Brics.

No começo do mês, durante cúpula do Brics, Trump ameaçou aplicar tarifas extras de 10% a partir de primeiro de agosto sobre todos os países que se alinharam ao que chamou de ‘política antiamericana dos Brics’. O bloco é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Durante a cerimônia, Trump não mencionou o caso de Jair Bolsonaro, que teve tornozeleira eletrônica instalada nesta sexta, e tem sido frequentemente defendido pelo presidente americano, que chamou seu julgamento no Supremo de “caça às bruxas”. Trump comemorou a aprovação da Lei Genius, disse que ela irá fortalecer o dólar, e a contrapôs ao Brics, que chamou de “grupinho”:

“Está realmente fortalecendo o dólar e dando ao dólar um grande destaque. E, você sabe, existe esse grupinho chamado Brics. Está desaparecendo rapidamente. Mas os Brics queriam tentar tomar o lugar do dólar, a dominância do dólar e o padrão do dólar. E eu disse: qualquer país que estiver [alinhado] ao BRICS, nós vamos aplicar uma tarifa de 10%. E eles tiveram uma reunião no dia seguinte e eles disseram ‘me deixem em paz. A gente não queria isso’. Eles não queriam ser tarifados. É impressionante. Não, nós não vamos deixar o dólar enfraquecer.”

Trump também afirmou que atingiu o Brics “de forma muito dura” porque não poderia deixar ninguém brincar com os Estados Unidos, e que o grupo “não deve durar muito”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-comenta-decisao-de-revogar-visto-de-moraes-tem-muito-mais-por-vir/

Eduardo Bolsonaro comenta decisão de revogar visto de Alexandre de Moraes: “tem muito mais por vir”

2025-07-18