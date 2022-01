Rio Grande do Sul Operação Golfinho registra queda de 53% nos furtos qualificados no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Outros destaques são os 41,49% a menos de roubo a pedestre, 40% nos roubos de veículos, e 25% a nos homicídios dolosos. Foto: BM/Divulgação Outros destaques são os 41,49% a menos de roubo a pedestre, 40% nos roubos de veículos, e 25% a nos homicídios dolosos. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Operação Golfinho da Brigada Militar 2021/2022 no Litoral Norte fecha 30 dias de ações nesta terça-feira (18), contabilizando a redução de quase 53% nos furtos qualificados em comparação com o mesmo período da temporada anterior.

Outros destaques são os 41,49% a menos de roubo a pedestre, 40% nos roubos de veículos, e 25% nos homicídios dolosos.

À frente do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (CRPO Litoral), o coronel Leandro Luz salienta a realização de 1.326 barreiras policiais, a abordagem de pouco mais de 30 mil pessoas e a fiscalização de quase 18 mil veículos nos 30 dias da Operação. “Esta atuação preventiva da Brigada Militar resulta na redução de muitos crimes. As abordagens em barreiras tiram de circulação, por exemplo, um motorista embriagado, e apreendem drogas e armas”, explica o comandante do CRPO Litoral.

Mais alguns indicadores criminais com reduções significativas foram o furto/arrombamento em estabelecimento comercial e roubo em residência, ambos com 28,57%, e 12,60% nos furtos em veículos.

A Operação Golfinho segue até o fim da temporada de verão no Litoral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul