18 de janeiro de 2022

Tanque russo T-72B3 dispara durante exercícios militares na região de Rostov, no sul da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, em 12 de janeiro. Foto: Reprodução Tanque russo T-72B3 dispara durante exercícios militares na região de Rostov, no sul da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, em 12 de janeiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse nesta terça-feira (18) que a crise na Ucrânia é extremamente perigosa e que a Rússia pode lançar um ataque ao país a qualquer momento.

O principal diplomata da equipe do presidente norte-americano, Joe Biden, visitará a capital Kiev nesta semana, após as negociações com a Rússia na semana passada terminarem em um impasse, em meio a preocupações nos Estados Unidos e em outras nações ocidentais de que Moscou está se preparando para invadir novamente a Ucrânia.

O governo Biden está avaliando novas opções, incluindo fornecer mais armas à Ucrânia para resistir à ocupação russa, para tentar aumentar os custos para o presidente russo, Vladimir Putin, caso ele decida invadir o país.

As discussões – descritas por várias fontes – refletem um sentimento de pessimismo no governo, após as negociações diplomáticas da semana passada- com autoridades russas que não renderam avanços – e com a Rússia continuando a aumentar seus níveis de força nos últimos dias.

Além de considerar como ajudar os militares e o governo ucraniano a evitar uma invasão, os EUA estão avaliando opções para reforçar a capacidade das forças ucranianas de resistir a uma possível ocupação russa. Isso inclui potencialmente fornecer ao Exército ucraniano munição adicional, morteiros, mísseis antitanque Javelin e sistemas de mísseis antiaéreos, que provavelmente viriam de aliados da Otan, disse um alto funcionário do governo dos EUA.

A notícia repercute antes de uma reunião que ocorrerá pessoalmente entre o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em Genebra, na sexta-feira (21). Um alto funcionário do Departamento de Estado disse que a reunião agendada “sugere que talvez a diplomacia não esteja morta”.

O presidente Joe Biden disse que o envio de tropas de combate dos EUA à Ucrânia para travar uma guerra com a Rússia está fora de questão. Mas as forças de operações especiais já circulam dentro e fora do país para fornecer treinamento às forças ucranianas e um alto funcionário do governo disse que é possível que outras agências possam fornecer algum apoio, provavelmente a CIA.

O diretor da CIA, Bill Burns, viajou para Kiev na semana passada para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e discutir os riscos para a Ucrânia, disse uma autoridade dos EUA.

“Estamos analisando uma série de opções para ajudar a defender a Ucrânia”, disse um membro do governo. Isso pode incluir vendas adicionais de armas defensivas, “conselhos” e “ajudar a Ucrânia a permanecer na luta contra uma presença militar russa convencional maior”.

As deliberações sobre apoiar uma campanha de resistência refletem uma visão cada vez mais pessimista dentro do governo sobre a disposição de Putin de invadir e ocupar grandes áreas do território ucraniano. A Rússia aumentou os níveis de força desde sexta-feira, disse o alto funcionário do governo.

“Vamos ser claros. Nossa opinião é que esta é uma situação extremamente perigosa. Estamos agora em um estágio em que a Rússia pode a qualquer momento lançar um ataque na Ucrânia”, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, na terça-feira.

“E o que o secretário Blinken vai fazer é destacar muito claramente que há um caminho diplomático adiante. É escolha do presidente Putin e dos russos decidir se sofrerão graves consequências econômicas ou não.”

No momento, fontes militares familiarizadas com o planejamento dizem que não houve mudança oficial na orientação de Washington, e as autoridades enfatizaram que essas são considerações iniciais que ainda não foram formalmente apresentadas ao presidente para aprovação. Alguns membros do governo têm medo de se envolver em um esforço de apoio anti-ocupação e argumentam que as forças dos EUA devem sair se uma guerra irromper.

Aumento do pessimismo

Autoridades dos EUA deixaram as reuniões na Europa na semana passada ainda mais pessimistas sobre o que Putin poderia estar planejando, e quão limitada é a influência do Ocidente para detê-lo.

Ainda na semana passada, funcionários do governo Biden estavam realizando exercícios jogando todas as possíveis respostas políticas dos EUA e dos aliados, disseram fontes familiarizadas com o planejamento. Altos funcionários dos EUA também passaram grande parte do fim de semana em reuniões de alto nível para discutir o caminho a seguir, disse um alto funcionário do Departamento de Estado.

Os EUA continuaram a dizer que a diplomacia é “crucial” e que as negociações continuarão. Mas não há detalhes sobre como serão os próximos passos diplomáticos, e a Rússia vem diminuindo sua presença diplomática em Kiev, no que uma autoridade dos EUA disse ser ameaçador e preocupante para os EUA.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia negou na terça-feira que tenha começado a evacuar pessoal diplomático, dizendo que “a embaixada russa em Kiev está operando de maneira padrão”.

Enquanto isso, autoridades do Pentágono vêm elaborando opções de como os EUA podem ajudar a alimentar uma campanha de resistência sustentada na Ucrânia e infligir os maiores custos possíveis à Rússia após qualquer invasão, segundo fontes.

A CIA continua a operar um programa de treinamento de coleta de inteligência nos EUA para operadores especiais e funcionários de inteligência ucranianos, disseram funcionários atuais e ex-funcionários familiarizados com o programa. O programa foi relatado pela primeira vez pelo Yahoo News.

Um porta-voz da CIA rejeitou qualquer sugestão de que o programa tenha ajudado a treinar uma insurgência ucraniana em espera, mas ex-funcionários de inteligência familiarizados com ele dizem que o programa inclui o tipo de treinamento paramilitar secreto necessário para coletar inteligência em uma zona de guerra.

“O objetivo do treinamento, e do treinamento que foi ministrado, era ajudar na coleta de informações, não em uma insurgência”, disse um membro da inteligência.

As autoridades americanas ainda não sabem quais são os planos de Putin, ou se ele já decidiu invadir. Algumas autoridades que viram a inteligência dizem que há evidências de que a Rússia está planejando tentar tomar a capital da Ucrânia, Kiev, e derrubar o governo.

O envio de forças do Distrito Militar Oriental da Rússia para a Bielorrússia na segunda-feira pareceu a muitas autoridades americanas e analistas militares russos como particularmente ameaçador, assim como uma série de ataques cibernéticos contra a Ucrânia na semana passada.

Mas outros acreditam que é mais provável que a Rússia lance uma operação mais limitada no leste da Ucrânia com o objetivo de garantir uma ponte terrestre para a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. Uma operação de bandeira falsa, acusando a Ucrânia de provocações e usando-a para justificar uma invasão.

Assim como no governo Biden, as autoridades ucranianas não concluíram que Putin tomou uma decisão, disse uma autoridade ucraniana, acrescentando que as negociações na Europa não tiveram impacto perceptível na crise. Enquanto isso, o acúmulo de tropas russas ao longo das fronteiras da Ucrânia – e na vizinha Bielorrússia – continuou a crescer.

“Vemos que não está diminuindo, está em andamento”, disse o funcionário. “Ainda não é suficiente para fazer uma invasão em grande escala e sustentá-la, mas ainda é muito.”

Como parte da preparação, a Rússia desdobrou mais aeronaves próximo da fronteira, o que levantou temores de um componente aéreo significativo para uma eventual invasão. Duas a três dúzias de caças Sukhov-34 se juntaram a helicópteros posicionados perto da Ucrânia, disse a autoridade.

Autoridades de defesa ucranianas estão em contato diário com colegas americanos no Pentágono, disse a fonte, preparando-se para uma variedade de ações diferentes que os russos podem tomar.

“Preparamos uma resposta para cada cenário”, disse o funcionário. “Nós vamos lutar se algo acontecer. Nosso povo está pronto para lutar. Todas as janelas vão disparar se [russos] entrarem.”

“Todo mundo que estiver disposto a lutar o fará e receberá uma arma para isso, como em 2014”, continuou o funcionário, acrescentando que os “reservistas” individuais que receberam algum treinamento terão simplesmente que se inscrever em um escritório de recrutamento.

Questionado de onde virão as armas para esses reservistas, o funcionário disse que elas viriam dos estoques ucranianos apoiados pela Otan. “O apoio material dos parceiros também irá para eles”, disse.

