Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

O Hotel Dal'Onder foi o primeiro empreendimento fiscalizado, quando ocorreu o lançamento da ação. Créditos: Arquivo/ CREA RS)

Visando à retomada do setor de turismo diante do ritmo avançado da vacinação contra a Covid-19, os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul iniciaram na última quarta-feira (1) a operação “Hotel Mais Seguro” em empreendimentos hoteleiros.

O objetivo é verificar se a manutenção/instalação de diversos itens ou equipamentos, que dependem da expertise de engenheiros, estão em dia e se foram realizados por profissionais habilitados. A ação irá até o dia 15 de dezembro.

No Rio Grande do Sul, o turismo de negócio representa 70% do setor, conforme dados do Sindicato Intermunicipal da Hotelaria (Sindihotel). “O objetivo da operação é orientar, prevenir e conscientizar sobre a importância da contratação de profissionais e empresas habilitadas”, comenta a presidente do Crea-RS, Engenheira Ambiental Nanci Walter.

A primeira fase desta ação no Estado vai priorizar os hotéis localizados na capital, Serra, litoral e Região Metropolitana. No entanto, a ação atingirá os mais de 900 estabelecimentos da rede hoteleira gaúcha.

