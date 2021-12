Do conceito ao lançamento, o cooktop Guru levou cerca de quatro anos para ser desenvolvido, testado e, só então, disponibilizado ao mercado. João Ricardo Wagner de Moraes, sócio e CTO (Chief Technology Officer) da Ayga, conta que o primeiro passo foi consolidar o método de mensuração da temperatura do alimento através da medição indireta. O procedimento funcionou e, a partir daí, o cooktop começou a ser desenhado, com todas as suas funcionalidades.

“Hoje, parece óbvio ter o aplicativo e as funções [balança, sensor de temperatura, controle de potência], mas na época era muito conceitual”, lembrou Moraes.

Sem benchmarking no mercado, o desenho do projeto foi feito por meio de design sprints e muita interação multidisciplinar com diferentes equipes da Tramontina. “Levantamos ideias, abrimos possibilidades e apresentamos protótipos funcionais para, aos poucos, amadurecerem todos os conceitos,” explicou.

Ao longo do projeto, diversos protótipos foram utilizados antes de existir o cooktop inteligente que está sendo lançado no mercado. “A cada teste, as pessoas alcançavam melhores resultados e isso nos motivou ao longo de todo o processo”, acrescentou Moraes.