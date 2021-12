Porto Alegre Operação integrada dispersa aglomerações com 300 pessoas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) atenderam denúncia de perturbação do sossego. Foto: Divulgação/Arquivo Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) atenderam denúncia de perturbação do sossego. (Foto: Divulgação/Arquivo) Foto: Divulgação/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A operação Esforço Concentrado, executada em apoio com a Guarda Municipal, realizou entre a noite de sexta-feira (3), e a madrugada deste sábado (4), uma série de ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais e espaços públicos em Porto Alegre.

Na Praça Júlio Mesquita, localizada em frente à Usina do Gasômetro, houve a dispersão de cerca de 300 pessoas. No local, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) atenderam denúncia de perturbação do sossego. A dispersão do público ocorreu por volta das 2h30.

Ainda no Centro Histórico, dois estabelecimentos situados na rua Fernando Machado foram autuados por ultrapassem o volume de som permitido para o horário. No bairro Cidade Baixa, outros dois bares também foram notificados pela mesma infração.

Já na Zona Norte, ocorreu a notificação de dois estabelecimentos, além de ações de patrulhamento e fiscalização no bairro Moinhos de Vento para orientação quanto ao cumprimento do decreto específico para o local.

Participaram da operação a Guarda Municipal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Diretoria Geral de Fiscalização.

Denúncias

A maior parte das vistorias ocorre através de denúncias. Caso alguma infração do decreto de prevenção à Covid-19 em Porto Alegre – dentro, ou fora de estabelecimentos comerciais – seja constatada, ela pode ser reportada pelos telefones 153 e 156. As ligações são gratuitas e anônimas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre