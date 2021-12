Polícia Quadrilha que se valia de bebê de um mês para cometer furtos é presa em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Furtos aconteciam em lojas de Caxias do Sul e Canela. Foto: PRF/Divulgação Furtos aconteciam em lojas de Caxias do Sul e Canela. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (3), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu quatro adultos após uma série de furtos em Caxias do Sul e Canela, na Serra gaúcha. A abordagem de um Ônix ocorreu na rótula da Avenida São Leopoldo na BR-116, em Caxias do Sul.

Após troca de informações com a Brigada Militar, a equipe da PRF realizou a abordagem e verificou grande quantidade de cosméticos e roupas no carro. Os policiais confirmaram a autoria dos crimes com as imagens das câmeras de segurança das lojas.

As mulheres, de 19, 27, 29 anos e o homem de 37, têm antecedentes por tráfico de drogas, lesão corporal, desacato, furto a estabelecimento comercial, furto de telefone celular, estelionato e homicídio. As mulheres são naturais de Caxias do Sul e o homem de Rio Grande.

Os quatro foram conduzidos para a polícia judiciária, bem como as mercadorias apreendidas. O bebê de um mês foi entregue ao conselho tutelar.

