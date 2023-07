Porto Alegre Operação interdita estabelecimento que promovia festas clandestinas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

A interdição cautelar permite que o negócio continue funcionando, desde que se adeque às regras previstas no alvará Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A Operação Esforço Concentrado, força-tarefa de caráter permanente que percorre os locais mais movimentados de Porto Alegre nos finais de semana, interditou cautelarmente um estabelecimento localizado no bairro Floresta. Os fiscais municipais compareceram ao local no domingo (09), e constataram que o imóvel, registrado como uma sauna, promovia festas clandestinas.

A interdição cautelar permite que o negócio continue funcionando, desde que se adeque às regras previstas no alvará. “A intervenção da administração no funcionamento dos bares e casas noturnas tem o objetivo de proteger o consumidor. Garantir o cumprimento das normas legais é, justamente, um dos objetivos da ofensiva”, afirma o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

A força-tarefa também percorreu a Orla do Guaíba ao longo das madrugadas de sexta, sábado e domingo, orientando a população quanto às regras de convivência em vigor no local. Não foram registradas ocorrências relacionadas à proibição do consumo de bebidas alcoólicas da meia-noite às 8h.

Suspeito de receptação é localizado no Centro Histórico – Os agentes mobilizados na Operação Esforço Concentrado também atenderam uma denúncia de receptação de fios de cobre no Centro Histórico. Um suspeito de 39 anos foi localizado na esquina da avenida Castelo Branco com a rua Ramiro Barcelos e encaminhado à 17ª Delegacia de Polícia da Capital.

