Operação Inverno amplia o atendimento a pacientes com doenças respiratórias em Alvorada

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Centro de Saúde do município estará aberto também aos sábados, das 8h às 17h Foto: Giovana Agliardi/SMS Centro de Saúde do município estará aberto também aos sábados, das 8h às 17h. (Foto: Giovana Agliardi/SMS) Foto: Giovana Agliardi/SMS

Com a chegada do frio intenso e o aumento dos casos de doenças respiratórias, a prefeitura de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, iniciou a Operação Inverno.

Entre as ações, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, estão a ampliação no atendimento do Centro de Saúde, que, além de funcionar das 8h às 24h de segunda a sexta, estará aberto também aos sábados, das 8h

às 17h, até o mês de agosto. No local, situado na rua Wenceslau Fontoura, 240, há equipes de saúde preparadas para o atendimento a casos de urgência.

Na segunda-feira (12), começou a vigorar o atendimento estendido até as 20h para casos de sintomas gripais nas unidades básicas de saúde Campos Verdes e Jardim Aparecida.

“O atendimento nas unidades estará disponível para a comunidade em geral,

independente da unidade básica de referência do paciente. A intenção é desafogar o Hospital de Alvorada”, afirmou a Secretaria de Saúde.

