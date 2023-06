Política “Estou extremamente satisfeito com nossos primeiros meses de governo”, diz Lula

13 de junho de 2023

O presidente confirmou que se encontrará com o papa Francisco na semana que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (13) que está “extremamente satisfeito” com os primeiros meses do seu governo. O petista assumiu a Presidência da República pela terceira vez no dia 1° de janeiro.

“Estou extremamente satisfeito com nossos primeiros meses de governo. Estamos combinando viagens nacionais e internacionais. E vamos seguir trabalhando muito porque o povo quer emprego, acesso à cultura, lazer. E vamos entregar o País melhor do que entregamos em 2010”, disse o chefe do Executivo.

Lula também falou sobre a viagem que fará à Itália e confirmou que se encontrará com o papa Francisco. “Semana que vem vou à Itália conversar com o papa. Mas também quero encontrar com o presidente da Itália. Há muitos anos não recebemos um presidente da Itália, e temos muitos italianos e descendentes aqui no Brasil. Precisamos reforçar as relações”, afirmou o presidente.

As declarações foram dadas na inauguração da live semanal “Conversa com o Presidente”.

Enem

Lula ainda pediu que os jovens se inscrevam no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). “Está nascendo uma juventude que quer um Brasil melhor do que eu queria quando tinha 18 anos. O mundo evoluiu. E queria aproveitar para pedir que os jovens se inscrevam no Enem porque é uma oportunidade extraordinária para entrar na universidade e ter a possibilidade de virar doutor ou doutora”, declarou.

As inscrições para o Enem podem ser feitas até sexta-feira (16). As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

