Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Neste sábado e domingo serão cinco unidades em funcionamento. Foto: Cristine Rochol/PMPA Neste sábado e domingo serão cinco unidades em funcionamento. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Durante todo o mês de setembro, unidades de saúde de Porto Alegre estarão abertas aos sábados e domingos. As medidas integram a programação da Operação Inverno da Secretaria Municipal de Saúde. Consultas médicas e de enfermagem, vacinação e acesso a medicamentos estarão disponíveis das 10h às 19h. Neste fim de semana serão cinco unidades em funcionamento. O Consultório na Rua Centro garantirá atendimento à população em situação de rua, das 10h às 14h.

Unidades abertas – sábado e domingo

– Assis Brasil – avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi);

– São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia);

– Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus);

– José Mauro Ceratti Lopes- Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga);

– Moab Caldas – avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza);

– Consultório na Rua Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h.

A Operação Inverno tem como objetivo reduzir a pressão sobre as emergências hospitalares e fortalecer ações de prevenção, como a vacinação contra a gripe. Iniciada em junho e agora estendida até o fim de setembro, a estratégia busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

De 1º de junho a 31 de agosto, mais de 8 mil pessoas foram vacinadas, com 10.237 doses de vacinas aplicadas. Outras 11.373 consultas médicas e de enfermagem foram ofertadas à população, sendo 3,6 mil para sintomáticos respiratórios. A equipe também emitiu 9,5 mil receitas médicas, com a dispensação de mais de 20 mil medicamentos.

