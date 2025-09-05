Domingo, 07 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025
Em caso de emergência, a população deve ligar para o telefone 199 da Defesa CivilFoto: Alex Rocha/PMPA
A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta para riscos hidrológicos, meteorológicos e geológicos que podem atingir a cidade até o meio-dia desta segunda-feira (8).
Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec), há possibilidade de elevação do Lago Guaíba, com risco de alagamentos no Arquipélago e em áreas ribeirinhas dos bairros Ipanema e Guarujá, além de alagamentos pontuais decorrentes da sobrecarga no sistema de drenagem urbana.
A prefeitura orienta que moradores dessas regiões fiquem atentos às condições do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil. Em caso de emergência, a população deve ligar para o telefone 199 da Defesa Civil.
O cenário também indica risco moderado para deslizamentos em áreas de encosta, terrenos em declive e suscetíveis à erosão, devido aos acumulados de chuva registrados nos últimos dias e à previsão para o período.
Durante a noite de domingo (7) e a madrugada de segunda, a previsão aponta para chuva que poderá superar 30 milímetros, acompanhada de rajadas de vento acima dos 40 km/h e possibilidade de descargas elétricas.
Orientações à população
– Evitar enfrentar o mau tempo;
– Manter distância de áreas alagadas, arroios e rios;
– Moradores de áreas de encosta devem buscar locais seguros ou procurar abrigo temporário, caso identifiquem risco.