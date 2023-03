Porto Alegre Operação localiza fios furtados e interdita ferro-velho na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

O estabelecimento, localizado na rua dos Maias, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, não possuía licença de funcionamento Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Uma ação integrada nesta terça-feira (21), conduzida pela SMSEG (Secretaria Municipal de Segurança), interditou um ferro-velho onde foram apreendidos cerca de 12 quilos de fios furtados da rede da CEEE Equatorial. O estabelecimento, localizado na rua dos Maias, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, não possuía licença de funcionamento.

Os agentes também encontraram fios pertencentes a uma empresa que presta serviços de telefonia e internet na Capital. Outros dois endereços foram percorridos durante a ofensiva da Operação Ferros-Velhos: o primeiro estava fechado, e no segundo não foram constatadas irregularidades. A ação, criada ano passado, busca combater o furto de fios.

“A definição dos estabelecimentos fiscalizados é feita com base nos dados colhidos a partir do patrulhamento ostensivo e, também, das denúncias da população. Estas ações são consideradas prioritárias na administração”, afirma o secretário-adjunto de Segurança e coordenador da força-tarefa, Comissário Zottis.

Sinal Vermelho

Na semana passada, teve início a Operação Sinal Vermelho, que amplia o cerco aos suspeitos durante as madrugadas. “As forças de segurança têm trabalhado de forma incansável para reduzir o impacto dos furtos de fios no dia-a-dia da população. Este é um caminho longo, mas que será percorrido com o emprego da tecnologia e da inteligência do município ao nosso favor”, ressalta o secretário de Segurança, Alexandre Aragon.

A ofensiva mobiliza agentes da Guarda Municipal, Diretoria-Geral de Fiscalização, agentes administrativos da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), além de técnicos das empresas CEEE Equatorial, IPSul e das prestadoras de serviços de telefonia.

Denúncias

A orientação é de que o cidadão auxilie as forças de segurança e fiscalização, informando ações suspeitas por meio dos telefone 153 e 156, ou pelo aplicativo 156+POA. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia.

