Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Ministro anunciou ainda que um novo marco regulatório das PPPs (Parcerias Público-Privadas) está sendo concluído pela Fazenda Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministro anunciou ainda que um novo marco regulatório das PPPs (Parcerias Público-Privadas) está sendo concluído pela Fazenda (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar o patamar elevado das taxas de juros no Brasil. Em um evento promovido pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) nesta terça-feira (21), Haddad disse que a taxa de juros brasileira está “exageradamente elevada”.

“Acho que o Brasil está numa situação favorável em relação aos seus vizinhos e ao resto do mundo. Não temos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa se encontram hoje. Nossa inflação está mais controlada que no resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira deve decolar, não temos por que temer no Brasil”, disse o ministro.

O Copom (Comitê de Política Monetária), que estabelece e o percentual da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, se reúne nesta terça e quarta-feira (21 e 22) para decidir se reduzem, mantém ou elevam a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano.

Ainda durante o evento, o ministro informou que no próximo mês, em abril, o governo irá anunciar uma série de medidas regulatórias. Segundo o ministro, entre elas, um novo arcabouço para as PPPs (Parcerias Público-Privadas) está sendo concluído pela Fazenda.

“Em abril vamos anunciar um conjunto de medidas regulatórias, uma das quais pode ser antecipada a pedido da Casa Civil, sobre PPPs, nas quais vamos investir pesadamente”, disse Haddad.

