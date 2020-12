Polícia Operação policial combate a pornografia infantil no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Mais de 10 mil arquivos contendo imagens de pornografia infantil foram apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação

Com o objetivo de combater a pornografia infantil, a quarta fase da Operação Infância Protegida foi deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (18), em Porto Alegre, Lajeado, Teutônia, Tapera, Pedro Osório e Guaporé.

Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão. Quatro criminosos foram presos em flagrante. Mais de 10 mil arquivos contendo imagens de pornografia infantil foram apreendidos.

A ação contou com a colaboração do IGP (Instituto-Geral de Perícias). Segundo o diretor da Divisão Especial da Criança e do Adolescente, delegado Thiago Albeche, “as ações coordenadas em diversas partes do Estado, além de necessárias, demonstram a forte e abrangente investigação realizada pela Polícia Civil, demonstrando que os ilícitos são apurados independente da localidade”.

