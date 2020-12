Polícia Polícia desarticula tele-entrega de drogas para jovens de classe média alta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os agentes apreenderam maconha, cocaína, crack, LSD, quetamina Foto: Polícia Civil/Divulgação Os agentes apreenderam maconha, cocaína, crack, LSD, quetamina. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira (18), a Operação Tiphon para combater a tele-entrega de drogas para jovens de classe média alta em Porto Alegre.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em diversos bairros da Capital. Quatro criminosos foram presos em flagrante. Os agentes apreenderam maconha, cocaína, crack, LSD, quetamina, balanças de precisão e munição.

Segundo a polícia, as investigações identificaram cinco esquemas de tele-entrega de drogas. Um dos envolvidos é proprietário de uma instituição de ensino particular na Capital. O nome do empresário e da instituição não foram divulgados.

Outros dois indivíduos envolvidos no crime já estavam presos, contudo, continuam coordenando o tráfico de dentro da cadeia, conforme as investigações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia