Polícia Operação policial prende criminosos no Condomínio Princesa Isabel, na área central de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Condomínio localiza-se na esquina das avenidas Princesa Isabel e João Pessoa Foto: Reprodução/Google Condomínio localiza-se na esquina das avenidas Princesa Isabel e João Pessoa. (Foto: Reprodução/Google) Foto: Reprodução/Google

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o apoio da Brigada Militar, a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (07), uma operação para prender criminosos envolvidos no ataque a tiros ocorrido no dia por volta das 23h, em um bar na rua Rio Grande, no bairro Campo Novo, na Zona Sul de Porto Alegre.

Na ocasião, três pessoas foram mortas e 24 ficaram feridas. O ataque está relacionado à guerra entre facções ligadas ao tráfico de drogas na Capital gaúcha.

A ação policial foi realizada no Condomínio Princesa Isabel, conhecido como Carandiru, na área central de Porto Alegre. Os agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva. O prédio localiza-se na esquina das avenidas Princesa Isabel e João Pessoa.

Dois bandidos foram presos. “Os envolvidos pertencem a uma facção que teve seu início na Região Metropolitana, mais precisamente no Vale dos Sinos, e que está em conflito com uma outra facção que teve seu nascedouro na região conhecida como Cruzeiro, no bairro Santa Tereza, na Capital”, informou a Polícia Civil.

Cem policiais civis e cem brigadianos participaram da operação, que contou com o emprego de 30 viaturas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia