Brasil Operação policial termina com 11 mortos no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

(Foto: Reprodução de TV)

Pelo menos 11 pessoas morreram durante uma operação policial na Vila Cruzeiro, na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (24). Segundo a PM (Polícia Militar), dez dos mortos são criminosos. Uma moradora da comunidade também morreu vítima de bala perdida.

A mulher, identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, foi morta na entrada da Chatuba, que fica ao lado da Vila Cruzeiro. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas, também na Penha. Moradores relataram que começaram a ouvir os tiros às 4h.

Segundo a PM, agentes do Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram atacados a tiros quando iniciavam uma “operação emergencial” na comunidade.

O objetivo era prender chefes do Comando Vermelho escondidos na Vila Cruzeiro. A polícia afirmou que lideranças da facção em outras favelas do Rio – como Jacarezinho, Mangueira, Providência e Salgueiro – e até de Estados do Norte e do Nordeste também estão abrigados na Penha.

Um helicóptero blindado da PM deu apoio aos agentes em terra. Os confrontos se concentraram na parte alta da Vila Cruzeiro, perto de uma área de mata. Os policiais apreenderam diversos fuzis, pistolas, granadas e drogas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que, por causa da operação policial, 11 escolas da região foram fechadas.

