Prévia da inflação oficial do País desacelera para 0,59% em maio

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Apesar da queda, essa é a maior taxa para o mês de maio desde 2016 Foto: Divulgação Apesar da queda, essa é a maior taxa para o mês de maio desde 2016. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado uma prévia da inflação oficial do País, ficou em 0,59% em maio, 1,14 ponto percentual abaixo da taxa registrada em abril (1,73%).

Apesar da queda, essa é a maior variação para o mês de maio desde 2016, quando o índice ficou em 0,86%, segundo os dados divulgados nesta terça-feira (24) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,93% e, em 12 meses, de 12,20%, acima dos 12,03% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2021, a taxa foi de 0,44%.

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio. A exceção foi habitação (-3,85%). A maior alta veio de saúde e cuidados pessoais (2,19%), que contribuiu com 0,27 ponto percentual no índice do mês.

Já o maior impacto positivo (0,40 ponto percentual) veio dos transportes (1,80%), que desaceleraram em relação a abril (3,43%), assim como aconteceu com alimentação e bebidas (1,52% em maio frente aos 2,25% do mês anterior). Os demais grupos ficaram entre as taxas de 0,06% de educação e de 1,86% de vestuário.

