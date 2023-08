Rio Grande do Sul Operação prende dois suspeitos com mais de 70kg de maconha na região Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

O casal de traficantes foi preso e a droga e o carro apreendidos. Foto: Divulgação/PRF O casal de traficantes foi preso e a droga e o carro apreendidos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta sexta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), em uma operação conjunta de combate à criminalidade, prenderam duas pessoas que transportavam maconha em um automóvel na rodovia RS 324 em Passo Fundo, região Norte do Rio Grande do Sul.

Os agentes receberam informações sobre um veículo que estaria com drogas e poderia acessar as rodovias da região. Foram montadas barreiras e o carro foi abordado próximo ao acesso de Passo Fundo.

Ao vistoriar o automóvel, foram encontrados diversos tabletes da droga que estavam dentro de sacolas no porta-malas.

A maconha apreendida é avaliada em cerca de R$156 mil reais. O condutor, de 30 anos e natural de Carazinho (RS), e uma passageira, de 41 anos e natural de Viamão (RS), foram presos.

No carro estavam também duas menores de idade, filhas da presa, que foram encaminhadas aos serviços sociais.

O casal de traficantes foi preso e a droga e o carro apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária local para o registro do flagrante.

2023-08-11