Notícias Governo gaúcho encaminha projeto para contratar até 9 mil profissionais de educação

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governo vai chamar 3.163 novos profissionais em caráter emergencial. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul encaminhou à Assembleia Legislativa dois projetos de lei com foco na educação. O PL 364/2023 autoriza a ampliação da possibilidade de contratação de professores temporários. Com isso, o governo vai chamar 3,16 mil novos profissionais em caráter emergencial, sendo 2,6 mil professores e 563 supervisores. A distribuição de vagas por área e região está em fase de elaboração pela Secretaria da Educação.

O PL 366/2023, também protocolado na quinta, institui o programa Professor do Amanhã, cujo objetivo é incentivar a formação de docentes em áreas estratégicas para o fortalecimento da educação básica no Rio Grande do Sul.

“A educação está no centro da nossa estratégia e, por isso, além dos investimentos importantes que estamos fazendo na infraestrutura das escolas, precisamos buscar o aumento do número de professores e a qualificação desses profissionais”, disse o governador Eduardo Leite.

O investimento previsto para o programa é de R$ 57,6 milhões até 2026. Antes de serem encaminhadas, as propostas foram apresentadas no Palácio Piratini, em uma reunião-almoço com deputados líderes de bancadas.

Mais concursos

O governador ainda anunciou a realização, no primeiro semestre de 2024, de concurso com 3 mil vagas para professores. Uma nova seleção está prevista para o ano seguinte, também com a oferta de 3 mil vagas.

Segundo o Palácio Piratini, os dois novos concursos se somarão ao processo seletivo com 1,5 mil vagas para docentes que já está em andamento, com homologação prevista para o fim deste ano. O objetivo é aumentar o efetivo de professores na rede pública estadual de ensino.

O governador reforçou que a educação é a maior prioridade deste novo ciclo de governo. “A educação está no centro da nossa estratégia e, por isso, além dos investimentos importantes que estamos fazendo na infraestrutura das escolas, precisamos buscar o aumento do número de professores e a qualificação desses profissionais”, disse.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, salientou que o apoio do parlamento será fundamental para viabilizar a reposição dos quadros da rede de ensino e para as iniciativas de capacitação docente. “O que o governo quer é professor em sala de aula e ensinando bem. A Assembleia é uma parceira imprescindível na busca por esses quadros de profissionais que atendam às demandas cognitivas, socioemocionais e de conhecimento dentro das escolas”, destacou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-encaminha-projeto-para-contratar-ate-9-mil-profissionais-de-educacao/

Governo gaúcho encaminha projeto para contratar até 9 mil profissionais de educação

2023-08-11