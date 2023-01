Polícia Operação Pulso Forte prende mais de cem pessoas no Estado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Mais de 3 mil policiais civis e militares participaram da operação. Foto: Divulgação Mais de 3 mil policiais civis e militares participaram da operação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Brigada Militar divulgou dados atualizados em relação à Operação Pulso Forte, realizada em conjunto com a Polícia Civil desde a noite do último domingo (29), com foco na prevenção e repressão qualificada. A ação está sendo realizada em 30 municípios do Rio Grande do Sul, nas regiões Metropolitana, Sul, Litoral, Serra, Central, Fronteira Oeste e Norte gaúcho.

Até o final da manhã desta terça-feira (31), nos municípios de foco da operação, a Brigada Militar realizou 67 ações, com o emprego de 3.139 policiais militares e 1.136 viaturas. Quase 9 mil pessoas e 4.984 veículos foram abordados. De acordo com a Brigada, 128 pessoas foram presas.

A Operação segue até o final desta terça. O foco é o cumprimento de mandados de busca e apreensão, realização de barreiras, reforço no policiamento de zonas estratégicas, implementação de ações de visibilidade, fiscalização a estabelecimentos comerciais e redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI).

