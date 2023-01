Porto Alegre Porto Alegre: Iluminação do Parque Farroupilha começa a ser modernizada

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Ao todo, 1.046 pontos receberão novas lâmpadas. Além disso, o parque terá, pelo menos, 100 novas luminárias.

As lâmpadas de vapor de sódio do Parque Farroupilha, a Redenção, em Porto Alegre, começaram a ser substituídas por LED. A mudança faz parte do programa de modernização da iluminação pública de Porto Alegre. A troca de luminárias por uma tecnologia mais econômica e duradoura é uma das atribuições da concessionária IPSUL, dentro da parceria público-privada com a Prefeitura de Porto Alegre. A Redenção ainda irá receber, pelo menos, 100 novas luminárias.

O serviço iniciou na semana passada pela avenida Setembrina e já avançou para o Recanto Europeu. Ao todo, 1.046 pontos receberão novas lâmpadas. Além disso, a concessionária prevê a substituição de 310 postes de ferro por postes de fibra, mais duradouros e seguros, já que evitam choques. O projeto prevê também a troca de postes mais baixos, que normalmente são alvos de furtos e vandalismo, por postes de, pelo menos, seis metros de altura.

“O programa de modernização da iluminação pública está bem avançado e hoje já temos cerca de 91 mil pontos em LED na cidade. Trazer isso para dentro dos parques, como a Redenção, é um ganho para os frequentadores. Uma iluminação completamente renovada é também mais segurança para todos”, afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

As luminárias da quadra esportiva, no Parque Ramiro Souto, também serão qualificadas, com a instalação de novos refletores em LED. A previsão é que o serviço seja concluído no início de março. As intervenções não causam desabastecimento na iluminação do parque.

