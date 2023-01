Polícia Operação Retomada III é deflagrada no combate ao tráfico de drogas e homicídios no Litoral Norte do Estado

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em Xangri-Lá, foram cumpridas 10 ordens judiciais Foto: Renata Bianchini/PCRS Em Xangri-Lá, foram cumpridas 10 ordens judiciais (Foto: Renata Bianchini/PCRS) Foto: Renata Bianchini/PCRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil, em conjunto com a Brigada Militar, deflagrou na manhã desta sexta-feira (27) a Operação Retomada III, no combate ao tráfico e a homicídios perpetrados por facção criminosa atuante no Estado. No Litoral Norte, a ação ocorreu em Xangri-lá, Tramandaí e Imbé. No Vale do Sinos, houve cumprimento de ordens judiciais em Novo Hamburgo.

Em Xangri-Lá, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, restando apreendidos uma pistola calibre 380, 35 munições, um revólver calibre 32 em situação de furto, bem como munições, aproximadamente 1kg de maconha, 24g de pasta base de cocaína, 4 tubos de lança-perfume, 32 comprimidos de ecstasy.

Além disso, uma motocicleta, diversos celulares, balanças de precisão, cadernos com anotações, R$ 730 em espécie, além de outros elementos indiciários. Três indivíduos foram presos em flagrante e um adolescente apreendido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/operacao-retomada-iii-e-deflagrada-no-combate-ao-trafico-de-drogas-e-homicidios-no-litoral-norte-do-estado/

Operação Retomada III é deflagrada no combate ao tráfico de drogas e homicídios no Litoral Norte do Estado