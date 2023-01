Porto Alegre Porto Alegre: Projeto Linda Orla Limpa acontece sábado em Ipanema

27 de janeiro de 2023

Ação tem o objetivo de facilitar a sensibilização ambiental da população sobre sustentabilidade e descarte correto.

A temporada de praia chegou e com ela a segunda edição do projeto Linda Orla Limpa, que acontece nos sábados de verão nas diversas praias da Capital. No sábado (28), das 10h às 17h, a atividade de Educação Ambiental do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) ocorre no calçadão da praia de Ipanema (avenida Guaíba, proximidades da rua Leme), bairro Ipanema.

A ação tem o objetivo de facilitar a sensibilização ambiental da população sobre sustentabilidade e descarte correto. A Equipe de Gestão e Educação Ambiental (Egea) estará com um estande oferecendo informações sobre os serviços do DMLU e o funcionamento das usinas de reciclagem com o auxílio de maquetes de unidade triagem.

Alguns exemplos de materiais recicláveis e jogos pedagógicos, assim como panfletos informativos e adesivos sobre a correta segregação dos resíduos, ficarão à disposição do público. Também serão distribuídas sacolas ecológicas feitas de plástico reciclável para estimular o acondicionamento dos resíduos e o descarte correto.

Está de volta na atividade um equipamento que fez muito sucesso na primeira edição do Linda Orla Limpa, o Papa Resíduo. Esta estrutura é um garrafão gigante feito em metal, onde a população usuária da orla poderá colocar seus materiais recicláveis (latinhas de alumínio, sacos, sacolas, embalagens de alimentos, garrafas pet, etc). O Papa Resíduo chama atenção das crianças, que costumam ser as primeiras a jogar o resíduo reciclável dentro da armação de metal.

“Com este projeto queremos estimular o sentimento de pertencimento do cidadão pelos espaços públicos de nossa cidade. Somente assim, a orla poderá refletir a limpeza e conservação que todos queremos e que Porto Alegre merece”, afirma o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

Cronograma da ação (em caso de chuva o evento pode ser adiado):

28/01 – Praia de Ipanema

04/02 – Praia do Guarujá

11/02- Orla Trecho 3

18/02 – Orla Trecho 1

25/02 – Orla Iberê Camargo

