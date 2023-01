Abertura do Carnaval de Porto Alegre ocorre nesta sexta-feira com a Descida da Borges

A abertura oficial do Carnaval de Porto Alegre ocorre nesta sexta-feira (27) com a Descida da Borges. O evento começa a partir das 20h, em um palco montado na avenida Borges de Medeiros, entre o Largo Glênio Peres e a Praça Montevidéu. Esse ano, não haverá a tradicional descida dos carnavalescos pela avenida devido às obras de revitalização e urbanização do Quadrilátero Central. Confira aqui as alterações de trânsito para o evento.

Em um palco fixo, se apresentarão as escolas campeãs do Carnaval 2022: Grêmio Recreativo Entidade Social Beneficente Cultural Escola de Samba Filhos de Maria (campeã série Bronze); Realeza (campeã série Prata) e Imperadores do Samba (campeã série Ouro).

O prefeito em exercício, Ricardo Gomes, irá entregar a chave da cidade para a Corte do Carnaval, composta pelo rei Momo Pablo Japa; a rainha Virgínia Rosa (Filhos de Maria) e as princesas Andrieli Paré Brum (União da Vila do IAPI) e Bruna Campos (Fidalgos e Aristocratas).

Sambas-enredo – Nos dias 10 e 11 de fevereiro, será realizada a Mostra do Samba, com os sambas-enredo das escolas. O evento acontecerá entre 20h e 1h, na quadra da Escola Imperatriz Dona Leopoldina (Estrada Martim Félix Berta, 38 – Rubem Berta).

Desfiles – Nos dias 3 e 4 de março, ocorrerão os desfiles das escolas de samba no Complexo Cultural do Porto Seco.

Recursos – Por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, a prefeitura repassou R$ 2,286 milhões para as escolas de samba dos grupos Ouro, Prata, Bronze e tribos. Os recursos são do Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte) e de emendas parlamentares.