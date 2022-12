Rio Grande do Sul Operação Terra Nostra investiga uso de máquinas e servidores públicos em obra em propriedade de prefeito no interior do RS

6 de dezembro de 2022

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura e nas residências dos investigados Foto: MP/Divulgação Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura e nas residências dos investigados. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Com o apoio da BM (Brigada Militar), o MP (Ministério Público) realizou na manhã desta terça-feira (06), em Sertão Santana, na Região Centro-Sul do Estado, a Operação Terra Nostra, que apura o suposto uso indevido de bens e serviços públicos em uma obra de terraplenagem em uma propriedade do prefeito do município, Irio Miguel Stein (PDT).

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura e nas residências dos investigados, além de ordens judiciais de proibição de utilização de máquinas e servidores públicos na propriedade do prefeito e de contato entre os investigados e os servidores públicos que teriam participado dos serviços de terraplanagem no local. Os mandados foram determinados pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

“A investigação revelou a utilização indevida de bens e serviços públicos pelo chefe do Poder Executivo de Sertão Santana em obra de terraplenagem em sua propriedade particular, cujo material extraído foi destinado à área pública sem instauração de procedimento administrativo ou licença ambiental, causando prejuízo inicial aos cofres públicos no montante de R$ 189.312”, informou o MP.

