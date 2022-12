Política Equipe de transição do governo federal diz que não identificou problemas urgentes na Petrobras

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A política de preços da Petrobras é alvo de críticas de membros do grupo técnico de Minas e Energia Foto: Agência Petrobras A política de preços da Petrobras é alvo de críticas de membros do grupo técnico de Minas e Energia. (Foto: Agência Petrobras) Foto: Agência Petrobras

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O coordenador do grupo técnico de Minas e Energia do governo de transição, Maurício Tolmasquim, afirmou, após reunião com representantes da Petrobras, que não foram identificados problemas urgentes na estatal. O encontro foi realizado na segunda-feira (05), na sede da empresa, no Rio de Janeiro.

Tolmasquim disse que não há preocupação em relação aos estoques de combustíveis, que têm nível suficiente para a reta final do ano. “A reunião foi muito boa. Uma das questões importantes é que podemos ficar tranquilos com a questão de estoque. Existem estoques suficientes para esse final de ano”, declarou o coordenador.

Outro assunto abordado na reunião foi a política de preços da Petrobras, que prevê equilíbrio com o mercado internacional e é alvo de críticas de membros do grupo técnico. Segundo Tolmasquim, o Ministério de Minas e Energia do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá ter uma nova política.

“Hoje, a gente entendeu melhor como é feita a política de preços interna da Petrobras. O novo Ministério de Minas e Energia vai ter uma política do governo que será nova. Não necessariamente quer dizer que a Petrobras vai mudar a política, mas haverá uma política determinada pelo Ministério de Minas e Energia para o País”, completou.

Ele destacou ainda que serão analisadas possíveis alterações no plano estratégico de 2023 a 2027 apresentado pela Petrobras na semana passada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política