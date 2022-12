Esporte Confira as datas e horários dos jogos da Seleção Brasileira no mata-mata da Copa do Catar

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Brasil goleou a Coreia do Sul nas oitavas de final Foto: Lucas Figueiredo/CBF Brasil goleou a Coreia do Sul nas oitavas de final. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Depois de terminar a primeira fase da Copa do Mundo do Catar em primeiro lugar no grupo G, a Seleção Brasileira iniciou a sua trajetória no mata-mata do torneio com uma goleada por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, na tarde de segunda-feira (05), pelas oitavas de final.

Nas quartas de final, o Brasil enfrentará a Croácia, que se classificou nos pênaltis depois de empatar em 1 a 1 com o Japão no tempo normal, também na segunda. O jogo entre Brasil e Croácia ocorrerá na sexta-feira (09), às 12h.

Se passar pela Croácia, o Brasil poderá ter pela frente um clássico sul-americano contra a Argentina na semifinal ou encarar a Holanda, que enfrentará o time de Messi na sexta-feira, às 16h.

A final será disputada no Estádio Lusail, no dia 18 deste mês, às 12h. Confira as datas e horários dos próximos jogos da Seleção Brasileira:

Brasil x Croácia (quartas de final)

Data: Sexta, 9 de dezembro

Horário: 12h

Brasil x Holanda ou Argentina (semifinal, se passar pela Croácia)

Data: Terça, 13 de dezembro

Horário: 16h

Final:

Data: Domingo, 18 de dezembro

Horário: 12h

