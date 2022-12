Economia Quase 40% das empresas são lideradas por mulheres no Rio Grande do Sul, aponta a Serasa Experian

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Do total de 8,3 milhões de empresas dirigidas por mulheres no País, 84,7% possuem uma única sócia Foto: Freepik Do total de 8,3 milhões de empresas dirigidas por mulheres no País, 84,7% possuem uma única sócia. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Um estudo inédito da Serasa Experian aponta que, das 20,6 milhões de empresas ativas no Brasil, 8,4 milhões (o equivalente a 40,5%) têm mulheres como donas ou sócias majoritárias. No Rio Grande do Sul, 39,6% das empresas são lideradas por mulheres.

Do total de 8,3 milhões de empresas dirigidas por mulheres no País, 84,7% possuem uma única sócia, enquanto, no universo masculino, esse índice é menor, de 77,4%. As mulheres começam a empreender mais cedo do que os homens, sendo 36,3% com idade entre 20 e 39 anos.

Ainda de acordo com a pesquisa, as empresas brasileiras com até 2 anos de atuação são majoritariamente dirigidas por mulheres (17,2%) do que por homens (14,2%). A maior taxa de representação feminina ocorre na faixa de 3 a 5 anos de existência, com 28,8% para elas e 25,3% para eles.

Onde elas atuam?

No ranking nacional dos dez principais setores, o comércio de confecções em geral (10,7%) aparece com mais frequência como ramo de atuação das mulheres, e a indústria de confecções em geral como o menor índice de representatividade (2,1%).

O levantamento “Perfil da Empreendedora Brasileira” foi divulgado nesta terça-feira (06) pela Serasa Experian.

