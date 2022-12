Rio Grande do Sul Equipamento auxiliará pilotos na hora do pouso no aeroporto de Santo Ângelo

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Desde 18 de outubro, há voo direto entre Santo Ângelo e o aeroporto de Guarulhos Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini Desde 18 de outubro, há voo direto entre Santo Ângelo e o aeroporto de Guarulhos. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini) Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini

O aeroporto Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, na Região das Missões, deve receber nesta semana o Sistema Visual Indicador de Rampa de Aproximação, chamado de Papi Tático. O equipamento auxilia os pilotos na hora do pouso.

Segundo o governo gaúcho, quando instalado, de maneira provisória, o sistema viabilizará a operação de aproximação das aeronaves pela cabeceira 30 do aeroporto. Na cabeceira 12 (voltada para o lado da cidade), a operação continuará sendo feita pelo equipamento existente, até a compra em definitivo do Papi Tático.

Enquanto aguarda a chegada do equipamento provisório, o Estado, por meio do contrato de gestão firmado entre a Infraero e a Secretaria de Logística e Transporte, realizará os trâmites para a homologação do Papi Tático no Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Ministério da Defesa.

Paralelamente a esse processo, o governo abriu expediente licitatório visando à aquisição do equipamento para instalação definitiva nas duas cabeceiras da pista do aeroporto. O edital 0075/2022, que trata da tomada de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de auxílio à navegação, foi publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (05).

“É importante destacar que o governo do Estado está tomando todas as providências para garantir essas operações com a maior brevidade, atendendo todas as etapas necessárias à garantia de segurança no aeroporto”, afirmou o secretário de Logística e Transporte, Luiz Gustavo de Souza.

“A locação do Papi Tático é mais uma das providências adotadas pelo Estado que, ao sanar essa restrição, irá permitir a utilização em plenitude da pista de pouso e decolagem por aeronaves de maior porte”, informou o governo.

Desde 18 de outubro, há voo direto entre Santo Ângelo e o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

