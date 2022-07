Economia Operações de Pix Saque e Pix Troco somaram mais de 31 milhões de reais em junho no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Modalidade foi lançada no final de novembro do ano passado e vem ganhando espaço. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A somatória dos saques feitos por Pix Saque e Pix Troco em junho chega a R$ 31,3 milhões, o maior valor para um mês desde o lançamento da ferramenta no final de novembro do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (12) pelo Banco Central (BC).

Desse valor, R$ 31 milhões foram no Pix Saque e R$ 300 mil no Pix Troco. As modalidades permitem que as pessoas possam sacar dinheiro diretamente de lojas, como padarias e mercados, ou outros estabelecimentos por meio do Pix. No total, foram 226,1 mil transações

O Pix Saque funciona assim: o cliente faz um Pix para uma loja. A atendente, então, dá esse valor em dinheiro vivo ao consumidor, sem a necessidade que ele compre qualquer item.

No Pix Troco, o cliente faz uma compra com Pix, transferindo ao estabelecimento um valor maior que o preço do produto. A diferença entre o valor da mercadoria e o transferido é devolvida em dinheiro, como um troco.

O volume sacado vem aumentando mês após mês. Em dezembro, foram apenas R$ 438 mil, subiu para R$ 9,8 milhões em janeiro, R$ 19,3 milhões em março e R$ 26 milhões em maio.

Pix

O Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Além de aumentar a velocidade em que pagamentos ou transferências são feitos e recebidos, o Pix tem o potencial de:

— alavancar a competitividade e a eficiência do mercado;

— baixar o custo, aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos clientes;

— incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo;

— promover a inclusão financeira; e

— preencher uma série de lacunas existentes na cesta de instrumentos de pagamentos disponíveis atualmente à população.

O Pix foi criado para ser um meio de pagamento bastante amplo. Qualquer pagamento ou transferência que hoje é feito usando diferentes meios (TED, cartão, boleto etc.), poderá ser feito com o Pix, simplesmente com o uso do aparelho celular.

As transferências tradicionais no Brasil são entre contas da mesma instituição (transferência simples) ou entre contas de instituições diferentes (TED e DOC). O Pix é mais uma opção disponível à população que convive com os tipos tradicionais.

A diferença é que, com o Pix, não é necessário saber onde a outra pessoa tem conta. Você realiza a transferência a partir, por exemplo, de um telefone na sua lista de contatos, usando a Chave Pix.

Outra diferença é que o Pix não tem limite de horário, nem de dia da semana e os recursos são disponibilizados ao recebedor em poucos segundos. O Pix funciona 24 horas, 7 dias por semana, entre quaisquer bancos, de banco para fintech, de fintech para instituição de pagamento, entre outros.

As transações de pagamento por meio de boleto exigem a leitura de código de barras, enquanto o Pix pode fazer a leitura de um QR Code. A diferença é que, no Pix a liquidação é em tempo real, o pagador e o recebedor são notificados a respeito da conclusão da transação e o pagamento pode ser feito em qualquer dia e horário.

As transações de pagamento utilizando cartão de débito exigem uso de maquininhas ou instrumento similar. Com Pix, as transações podem ser iniciadas por meio do telefone celular, sem a necessidade de qualquer outro instrumento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia