Brasil Operador Nacional do Sistema Elétrico registra quinto ataque a torre de energia no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministros pediram ajuda à PF para combater vandalismo. (Foto: Arquivo O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um quinto ataque a torres de linhas de transmissão foi notificado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O novo caso ocorreu no sábado (14), em Rondônia, entre as cidades de Pimenta Bueno e Vilhena. No dia anterior, uma quarta torre de transmissão de energia havia sido vandalizada, na cidade de Rio das Pedras (SP).

Segundo o operador do sistema, nenhuma das cinco ocorrências impediu o funcionamento adequado da rede elétrica nacional. As causas do quinto ataque estão sendo identificadas. Informações preliminares indicam que elementos estruturais – como cabos de aço e parafusos – foram retirados do equipamento que caiu.

Entre domingo (8) – dia em que houve os ataques aos Três Poderes em Brasília – para segunda (9), três torres de transmissão de eletricidade foram derrubadas no Paraná e em Rondônia. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foram apurados indícios de “sabotagem” e “vandalismo”. Agência e ONS criaram um gabinete de crise para acompanhar estes casos.

Orientações

O Ministério de Minas e Energia fará uma reunião nesta terça (17) com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para passar novas orientações de segurança para os operadores do sistema elétrico.

O ministro Alexandre da Silveira disse que a reunião visa “aumento da segurança institucional, privada e tecnológica do sistema”. Ele afirmou que a medida é necessária para preservar o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Mais cedo, ele se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para discutir ações de combate aos atos de vandalismo a torres de transmissão de energia registrados nos últimos dias. Entre as ações em análise, segundo a pasta, está a participação de forma integrada de agentes de segurança estadual e federal, com o reforço do patrulhamento em áreas estratégicas e o reforço do monitoramento das linhas de transmissão com o uso de novas tecnologias, como câmeras e drones.

Em nota, o MME informou que a iniciativa da reunião partiu da pasta, com objetivo de evitar novos casos e assegurar o suprimento energético no País.

“O MME também enviou ofício para as maiores transmissoras e para a Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica (ABRATE) para efetuarem medidas preventivas de inspeção e de reforço na segurança das instalações, inclusive de monitoramento eletrônico, e para adotarem planos de contingência para restabelecimento célere dos equipamentos danificados”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil