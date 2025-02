Rio Grande do Sul Opereta de Mozart abre neste sábado o 11º festival “Gramado In Concert”

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Atrações prosseguem até o dia 8 de fevereiro, todas gratuitas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Composta aos 12 anos pelo austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e cantada em alemão, a opereta cômica “Bastien e Bastienne” abre às 20h deste sábado (1º) a 11ª edição do festival internacional “Gramado in Concert”, na Expogramado. A apresentação está a cargo da Orquestra Sinfônica da cidade da Serra Gaúcha.

Trata-se de uma camerata sinfônica que combina música e diálogos falados para conta a história de um jovem casal apaixonado, interpretado pelo tenor Felipe Bertol (Bastien) e pela soprano Elisa Machado (Bastienne). A trama gira em torno das traições de Bastien e da intervenção do mago Colas (baixo Ricardo Barpp), convocado pelo Maestro Cosminho (Maurício Schneider). A direção, adaptação e regência é do maestro Leandro Serafim, professor da Universidade Federal do Ceará.

O “Gramado in Concert” é um festival internacional de música que combina apresentações de grandes artistas e atividades formativas, reforçando Gramado como referência em música erudita. As atrações prosseguem até o dia 8 de fevereiro.

Ingresso e estacionamento são gratuitos. A programação completa do festival pode ser conferida no site do evento: gramadoinconcert.com.br.

A Orquestra Sinfônica de Gramado teve o seu projeto iniciado em 2009 e a estreia dois anos depois, com apoio da prefeitura, e tem se consolidando como uma das principais do gênero na Região Sul do País. Com direção executiva e artística de Allan John Lino, consolidou-se como referência cultural na cidade, fazendo parte do calendário oficial do município, nas aberturas de grandes eventos.

Na educação, destaca-se pelo Instituto Acadêmico de Música, por meio do qual proporciona educação musical gratuita a mais de 100 crianças e adolescentes com a Orquestra Jovem de Gramado.

Programação de domingo

– Música na Rua com Grupo NewChoro do Ceará

Horário: 11h. Local: Rua Coberta

O Grupo NewChoro é composto por músicos profissionais que atuam na cena musical cearense, incluindo Aldeilson Freitas (flauta), André Alencar (violão 7 cordas), Miguel Gomes (acordeão), Tainara Monteiro (pandeiro) e Joaquim Neto (cavaquinho). A proposta do grupo é estabelecer um diálogo entre os tradicionais choros e a música erudita. Seu repertório inclui obras eruditas como Alla Turca de Mozart, Arioso da Cantata Nº 156 de Bach, Minueto em Sol de Beethoven e obras populares como Um Tom pra Jobim de Sivuca, Carinhoso de Pixinguinha e Vibrações de Jacob do Bandolim.

– Música na Rua com Quinteto Hora Zero do Peru

Horário: 17h. Local: Rua Coberta

O Quinteto Hora Zero do Peru é um conjunto dedicado à interpretação, pesquisa e difusão do legado de Astor Piazzolla e do tango de vanguarda. É formado por egressos do Conservatório Nacional de Música do Peru e da Pontifícia Universidade Católica do Peru, incluindo Javier Cáceres (acordeão), Gabriel Pérez Albela (violino), Kenny Medina (piano), Juan Córdova (guitarra) e Richard León (contrabaixo e transcrições musicais). No repertório deste recital serão apresentadas obras como Libertango, Oblivion, Adios Nonino e Invierno Porteño, todas de Astor Piazzolla.

– Música de Câmara com Grupo Quintisimo do Chile

Horário: 18h30min. Local: Expogramado – Palco Araucária

​O grupo Quintisimo é formado por alunos da Universidade do Chile sob orientação do professor Jorge Rodríguez. O projeto tem o intuito de promover a música de câmara para instrumentos de sopro e é composto por Vanessa Yael Durán Cordova (flauta), Juan Patricio Nail Araneda (Oboé), Matías Adolfo Carvajal Ramírez (trompa), Jose Emiliano Ramírez Aceiton (fagote) e Nicolás Lorenzo Jaramillo Milgram (clarinete). Seu repertório inclui obras do período clássico, romântico, moderno e populares, podendo assim mostrar a versatilidade de cada instrumentista. Neste recital apresentarão obras como: Wind Quintet de August Klughardt, Danza Mediodía de Arturo Márquez, 3 Peças Breves de Ibert e Divertimento de Haydn.

– Concerto com Orquestra Jovem de São Paulo

Horário: 20h. Local: Expogramado – Palco Hortênsia

A Orquestra Jovem de São Paulo é constituída por jovens que fazem parte da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, além de músicos convidados, ex-bolsistas da Orquestra Jovem e integrantes de outras orquestras jovens da região. Este grupo é uma verdadeira celebração da música clássica e da formação musical, reunindo jovens que compartilham uma paixão comum pela arte musical.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/opereta-em-alemao-abre-neste-sabado-o-11o-festival-gramado-in-concert/

Opereta de Mozart abre neste sábado o 11º festival “Gramado In Concert”

2025-01-31