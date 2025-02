Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é destaque no “Anuário Estadual de Mudanças Climáticas”, apresentado em Brasília

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Estado teve como representante a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura (E). (Foto: Fábio Paiva/Ascom EBSB)

Durante evento em Brasília nesta semana, o Rio Grande do Sul obteve destaque no “Anuário Estadual de Mudanças Climáticas”, por adotar boas práticas na sua matriz elétrica, segundo documento elaborado pelo Centro Brasil do Clima (CBC) em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (iCS). A titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, representou o governador Eduardo Leite.

Composta por dados, tabelas e indicadores, a publicação tem por objetivo promover o debate público sobre as políticas climáticas praticadas pelos Estados, qualificar pautas de governos e sociedade, fomentar o diálogo construtivo e ampliar a transparência de informações setoriais. Também pretende inspirar metas climáticas mais ambiciosas às vésperas da COP30, marcada para novembro em Belém (PA).

O documento aponta boas práticas e incentiva uma competição positiva entre os estados brasileiros. O Rio Grande do Sul se destacou por possuir matriz elétrica formada por 83% de fontes renováveis, sendo pioneiro no seu desenvolvimento.

A título de comparação, em 2024, as fontes renováveis representavam apenas 49,1% da matriz brasileira, enquanto a média mundial não chega a 15%. Outro destaque gaúcho foi a implementação do Plano de Transição Energética Justa.

O Estado também é mencionado como destaque por conta da participação em acordos internacionais, como o Regions Adapt (COP 21), Coalizão Under 2°, Race to Zero e Race to Resilience, e pelo lançamento, em 2022, do ProClima 2050, com roteiros para descarbonização e normativa climática que assegurem a transversalidade das ações.

Também foi mencionado pelo Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas, de 2020, voltado à segurança hídrica, e pelo Roadmap Climático, lançado em 2024 e que já conta com a adesão de 220 municípios gaúchos. O Plano Rio Grande, implementado após as enchentes de maio do ano passado, com ações emergenciais, de reconstrução e resiliência climática, foi elogiado no Anuário.

Com a palavra…

Marjorie Kauffmann ressaltou a importância dos estados no processo de mudança climática. Disse que o anuário disponibiliza e centraliza informações que até então estavam espalhadas em muitas fontes, tornando as políticas públicas mais eficientes.

A titular da Sema avalia que o documento reforça a existência de boas políticas em todo o país e que elas vêm apresentando bons resultados, como as experiências de sucesso gaúchas: “Os destaques ao Rio Grande do Sul mostram que não somos um case da tragédia e sim um case de reconstrução, de reconstrução resiliente”.

A coordenadora da Assessoria do Clima da Sema, Daniela Mueller De Lara, acompanhou Marjorie Kauffmann no evento. Também estiveram presentes a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

(Marcello Campos)

