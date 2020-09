Rio Grande do Sul Oportunidade na crise: Panvel abre 65 novas lojas e 500 vagas de emprego no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

O presidente da Dimed/Panvel, Julio Mottin Neto, participou do programa Pampa Debates. (Foto: Divulgação/ O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Panvel Farmácias está mostrando capacidade de superação e adaptação frente as dificuldades surgidas em razão da pandemia da Covid-19. A empresa decidiu reforçar os investimentos, vendendo ações no mercado e captando mais de R$ 1 bilhão, em julho. O presidente da Dimed/Panvel, Julio Mottin Neto, destacou quais serão os próximos projetos da Panvel, após esse aporte.

“A gente vai acelerar ano que vem. Serão 65 novas lojas e estamos investindo muito no Digital, o qual exige um grau de inovação e agilidade em projetos muito grande. Então, ele é um grande consumidor de investimentos. O que era novo até ontem deixa de ser novo no mês que vem. Estamos mirando para 2021 voltar a ter um crescimento acima de 15% nas nossas vendas”, afirmou Neto.

Segundo o presidente da Dimed/Panvel, o atendimento on-line duplicou na pandemia. As vendas no site ou por aplicativo representavam 10% do comércio e com a chegada do novo coranavírus, elas dispararam para 20%. “Um crescimento exponencial, praticamente 100%. A gente é uma empresa que sempre investiu muito no on-line e conseguiu dar conta disso”, revelou.

Novas unidades e empregos

A Panvel vai fechar o ano com 45 novas inaugurações, o que significa a ampliação no quadro de funcionários. Apesar do cenário de crise mundial, a empresa está abrindo portas e dando oportunidades de emprego aqui no Rio Grande do Sul, especialmente às lojas de Porto Alegre, Região Metropolitana, Santa Maria, Bento Gonçalves, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul e litorais Norte e Sul. Ao todo, estão disponíveis 500 vagas para os cargos de farmacêutico e balconista. Desse total, 160 são para atender em lojas da Capital.

Além das vagas de emprego, a Panvel também apresenta inovações ao mercado. “Há algumas inovações como a telemedicina e a gente está investindo nesse setor. Estamos criando um Hub de saúde, onde médicos atendem as pessoas através do digital, o receituário é emitido e a pessoa faz a compra dentro da plataforma da Panvel. Existe uma nova vertical que a gente entende de crescimento futuro e a gente acha que essa vertical pode virar depois um grande marketplace de saúde”, explicou Neto.

Medidas de segurança adotadas pela Panvel

Atenta aos protocolos sanitários, a Panvel adotou medidas para garantir a segurança e tranquilidade aos consumidores e funcionários:

– Álcool gel na entrada e nos caixas;

– Controle de acesso para evitar aglomerações;

– Máscaras para todos os funcionários;

– Afastamento de funcionários do grupo de risco, entre outras medidas.

Participação no Programa Pampa Debates

O presidente da Dimed/Panvel, Julio Mottin Neto, participou do programa Pampa Debates, que foi ao ar pela TV Pampa na quarta-feira (23). No programa, comandado pelo Vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, Neto falou sobre as dificuldade de manter as lojas abertas, desde março, com a chegada do novo coronavírus.

“Estamos abertos desde o início, e o que a gente aprendeu neste período, sem querer minimizar toda essa pandemia que a gente está vivendo, é que, de fato, com protocolos adequados, com controle e com certo distanciamento social, a gente consegue minimizar muito o contágio”, comentou. Ao todo, são sete mil funcionários que atuam nas lojas da Panvel e, segundo Julio, apenas 200 positivaram para a Covid-19. Além disso, nenhum desses 200 infectados foram na mesma loja.

O presidente da Panvel destacou, ainda, sobre as vendas nesse período de pandemia. “A gente viveu um primeiro momento em março, onde houve um consumo desenfreado e as pessoas comprando álcool gel e antigripal. Depois, com o fechamento do comércio, uma empresa que tem 450 lojas não tem como não sofrer com a falta de pessoas circulando na rua. Já em abril, maio e junho, foi um período difícil, mas a gente conseguiu sair muito em função do e-commerce. Sempre tivemos um investimento muito grande na parte de Digital, e esse sim cresceu e dobrou de participação”, concluiu.

