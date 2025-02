Política Oposição critica gastos do governo e cita viagem de Janja a Roma

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Janja não possui cargo formal no governo, mas já representou o País em eventos e tem uma equipe de ao menos 12 pessoas. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, viajou para Roma, na Itália, nesta semana, integrando a comitiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza – lançada pelo Brasil na reunião de cúpula do G-20, em novembro do ano passado. O convite partiu do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, eleito presidente do bloco multilateral, e tem rendido críticas de opositores do governo Lula.

A deputada Caroline de Toni (PL-SC) disse nessa sexta-feira (14), ter protocolado requerimentos de informação para saber mais sobre os gastos da viagem e outros assuntos. “Seguiremos na fiscalização do governo e exigindo transparência no uso do dinheiro público”, afirmou em publicação no X (antigo Twitter).

Deputado federal e pastor da Assembleia de Deus, Marco Feliciano (PL-SP) usou uma declaração recente de Lula sobre o preço de alimentos para criticar o governo. “Enquanto você luta para comprar comida, o governo gasta o seu dinheiro para mandar Janja para a Europa, para um passeio, para Roma, para falar sobre fome”, escreveu o pastor na rede social na última quarta (12).

A deputada Rosângela Moro (União-SP), mulher do senador Sérgio Moro (União-PR), também se pronunciou no meio da semana. Ela fez referência a uma denúncia sobre marmitas não entregues no âmbito do programa Cozinha Solidária do Ministério do Desenvolvimento Social.

“Janja, que não tem cargo, viaja com quatro assessores para discutir a fome do mundo. Enquanto isso, o marido dela sugere alimentos vencidos aqui e o Ministério do Combate à Fome fornece ‘quentinhas fantasmas’”, disse a parlamentar no X.

No Instagram, na quinta-feira (13), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também criticou Janja, mirando o governo. “Esse dinheiro desperdiçado saiu do bolso do trabalhador, de gente que se esforça o mês inteiro para colocar comida na mesa e para pagar os imposto”, disse em publicação em referência ao encontro da primeira-dama com o papa Francisco.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, os gastos preliminares com a comitiva que acompanha a primeira-dama são de, ao menos, R$ 140 mil. O valor ainda não inclui as diárias pagas a Janja nem os gastos com passagens de dez dos 12 membros do grupo.

Durante a viagem, ela participou de eventos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza; encontrou Alvaro Lario, presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), e Cindy McCain, diretora-executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA); teve uma audiência com o papa Francisco e discursou na cerimônia do Conselho de Governança do Fida.

Janja não possui cargo formal no governo, mas já representou o País em eventos e tem uma equipe de ao menos 12 pessoas à sua disposição. O grupo inclui assessora de imprensa, fotógrafos, especialistas em redes sociais e um militar como ajudante de ordens. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/oposicao-critica-gastos-do-governo-e-cita-viagem-de-janja-a-roma/

Oposição critica gastos do governo e cita viagem de Janja a Roma

2025-02-14